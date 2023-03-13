Псковская область участвует в Международной туристической выставке

15:02, 13 марта 2023, ПАИ

Псковская область принимает участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве. Она открылась для посетителей 13 марта и будет работать на протяжении трех дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стенд региона представлен в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», которому теперь будет уделено больше внимания благодаря осенним поручениям президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ, — при формировании программ развития туристских макрорегионов будет предусмотрено включение в эти программы туристского проекта «Серебряное ожерелье России», реализуемого в регионах Северо-Западного федерального округа.

Псковскую область на выставке представляют специалисты туристической сферы региона — Туристский информационный центр, отельеры, туроператоры и турагентства, а также представители индустрии развлечений.

«Участие в мероприятии позволяет представить туристический потенциал Псковской области, напрямую познакомиться с заинтересованными путешественниками и коллегами, обменяться опытом и обсудить важные вопросы туриндустрии», - подчеркнули в правительстве.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова выступит с докладом в рамках деловой программы выставки на круглом столе «Курс на устойчивый туризм», в котором поделится интересными кейсами Псковского региона.

Добавим, что организатором стенда Псковской области выступил региональный комитет по туризму.