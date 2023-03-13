Более 30 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

15:06, 13 марта 2023, ПАИ

31 пьяного водителя задержали в Псковской области с 6 по 12 марта, в том числе 12 из них были задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За этот же период было пресечено 1561 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий – возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега – автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.