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Общество

РСХБ: Все больше женщин выбирают карьеру в АПК

Фото предоставлено РСХБ

В 2022 году количество женщин-фермеров в экосистеме «Своё» от Россельхозбанка увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а число интересующихся карьерой в сфере АПК возросло примерно на 7%. Такой вывод сделали аналитики РСХБ на основе данных из собственной экосистемы для сельского хозяйства «Своё», сообщили в пресс-службе банка.

В преддверии Международного женского дня эксперты платформ «Я в Агро» и «Своё Фермерство», входящих в экосистему для сельского хозяйства «Своё», выяснили, насколько возросло число женщин в АПК и какие профессии они выбирают.

«Отрасль сельского хозяйства в России становится всё более привлекательной для женщин, так как внедрение современных технологий снижает востребованность физической силы и открывает для женщин новые возможности для самореализации. Например, каждый пятый агротех-стартап в России в 2022 году был создан женщинами. Россельхозбанк поддерживает их как финансово, так и в части обучения, консультаций, запуска и сопровождения бизнеса. Мы надеемся, что поддержка, которую банк оказывает отечественным стартапам, даст положительное влияние и на рост женских бизнес-инициатив в агросекторе», - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

На платформе «Я в Агро» размещаются резюме соискателей из самых разных сфер АПК - от стажеров до директоров предприятий. Портал начал свою работу только в 2022 году, но база резюме начала накапливаться гораздо раньше - со стартом проекта Своё Фермерство, поэтому уже сейчас можно наблюдать некоторые тенденции в динамике.

Например, традиционное разделение на «мужские» и «женские» профессии в АПК становится всё менее заметным: в 2022 году количество соискателей женского пола составило 61% от общего количества размещенных резюме. При этом 35% из них относятся к профессиям, которые принято считать «мужскими». Это инженеры, агрономы, зоотехники, технические, исполнительные и генеральные директора предприятий.

Специалисты площадки для сельхозтоваропроизводителей «Своё Фермерство» также составили топ-5 профессий в АПК, которые вызывают наибольший интерес у женщин. На первом месте стоит специальность ветеринарного врача (29% резюме), за ней следует должность руководителя направления (около 15%), на третьей и четвертой позиции стоят менеджер и главный зоотехник (10% и 9,7%). Закрывает топ-5 самых популярных женских профессий в АПК традиционная для этого направления работа в качестве агронома (7,8% всех резюме). 

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