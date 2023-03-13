Жительница Новоржева незаконно прописала иностранца

16:18, 13 марта 2023, ПАИ

Жительница Новоржева подозревается в фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По данным полиции, в ноябре 2022 года на территории города Новоржева не работающая местная жительница 1995 года рождения незаконно прописала гражданина Республики Таджикистан.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.