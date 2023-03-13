День открытых дверей проведет 15 марта псковский колледж искусств

16:11, 13 марта 2023, ПАИ

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на День открытых дверей, который пройдет 15 марта с 15:00 до 18:00 в Пскове на улице Шуйского, 2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В программе Дня открытых дверей:

14:00-15:00 – знакомство с общежитием колледжа (ул. Труда, 51).

15:00-17:00 – индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей колледжа, посещение выставки лучших дипломных фоторабот.

В 17:00 гостей колледжа приглашают студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» на концерт «На сиреневой луне», в котором прозвучат песни из репертуара Леонида Агутина и Анжелики Варум.

В рамках Дня открытых дверей школьники могут протестировать свои способности для занятий творческими профессиями, узнать о всех предлагаемых направлениях обучения в колледже, познакомиться с приемными требованиями, условиями и сроками подачи документов в приемную комиссию.