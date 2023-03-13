Магазин псковского бренда одежды откроется в Калининграде

16:42, 13 марта 2023, ПАИ

Фирменный магазин псковского бренда Wool House откроется в Калининграде. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала генеральный директор и владелица брендов Wool House и Alpecora Вера Григорьева.

Гостья студии планирует открытие магазина в течение полугода.

«Бренд своеобразный, о нем нужно рассказывать. Мы используем уникальное полотно, уникальные технологии и в итоге получаем уникальный продукт, поэтому о нашем бренде нужно рассказывать, и никакая упаковка не сделает нам продаж», - отметила Вера Григорьева.



Также она отметила, что продукцию можно приобрести на популярных маркетплейсах и на сайте бренда.