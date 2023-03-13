Ольгинский мост в Пскове перекроют в ночь с 14 на 15 марта

16:04, 13 марта 2023, ПАИ

Ольгинский мост в Пскове частично перекроют для обновления дорожной одежды в ночь с 14 на 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону.

«Ремонт будет поэтапным и начнется с правой стороны сооружения, приближенной к Троицкому собору», - отметили в ведомстве.

ГИБДД просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршрут движения.

Ранее сообщалось, что Ольгинский мост в Пскове начнут ремонтировать с полос в направлении Завеличья. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. После этого дорожные рабочие начнут приводить в порядок вторую часть сооружения.