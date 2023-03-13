Пьяного автомобилиста из Ленобласти остановили в Пушкиногорском районе
Нетрезвых водителей задержали инспекторы ДПС в Пскове и Пушкиногорском районе. Ранее автомобилисты уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Так, 10 марта около 22:00 на улице Рокоссовского в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль «Шевроле Ланос». Оказалось, что автомобилем управлял житель Псковского района 1984 года рождения. Он был «под градусом».
А 11 марта в вечернее время по дороге Пушкинские Горы – Локня на автомашине «Лада Веста» остановили жителя Ленинградской области с признаками алкогольного опьянения.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
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