Пьяного автомобилиста из Ленобласти остановили в Пушкиногорском районе

17:07, 13 марта 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей задержали инспекторы ДПС в Пскове и Пушкиногорском районе. Ранее автомобилисты уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 10 марта около 22:00 на улице Рокоссовского в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль «Шевроле Ланос». Оказалось, что автомобилем управлял житель Псковского района 1984 года рождения. Он был «под градусом».

А 11 марта в вечернее время по дороге Пушкинские Горы – Локня на автомашине «Лада Веста» остановили жителя Ленинградской области с признаками алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.