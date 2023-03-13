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Происшествия

Полиция изъяла фальшивку в одном из псковских банков

В Пскове изъята поддельная пятитысячная банкнота. Купюру обнаружили в одном из псковских банков. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендуют в полиции.

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