«Сначала был испуг»: псковский предприниматель рассказала о работе в условиях санкций

17:25, 13 марта 2023, ПАИ

О работе в условиях западных санкций рассказала владелица брендов Wool House и Alpecora Вера Григорьева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Нам присылают ткани итальянцы, немцы, испанцы, турки, и в связи с санкциями мы не прекращали с ними сотрудничать и сотрудничаем до сих пор. Сначала это был испуг, но в любом случае любая проблема решаема. В первую очередь работаем с Италией и Испанией. С Турцией тоже сотрудничаем, но с ними легче в плане логистики. Для всего этого есть свои тайные инструменты, и мы впечатляем наших клиентов итальянскими тканями», - рассказала Вера Григорьева.

Также гостья студии предположила, что произойдет, если иностранные поставщики не смогут продавать свою продукцию псковскому бренду. «Если вдруг такое будет, то, я думаю, все мои итальянские поставщики переедут в Россию. Потому что я достаточно крупный для них клиент», - сказала она.