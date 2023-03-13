Ледяной дождь обрушится на север Псковской области

16:54, 13 марта 2023, ПАИ

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Псковской области 13 и 14 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, сегодня с 21:00 до 00:00 преимущественно по северным районам Псковской области пройдет ледяной дождь. На дорогах образуется гололед.

Кроме того, 14 марта с 19:00 до 22:00 в регионе прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что с 14 марта в Псковской области ожидается оттепель. В этот день столбик термометра поднимется до 8 градусов.