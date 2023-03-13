Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Финал чемпионата России по волейболу среди женщин пройдет в Пскове

Финальные игры чемпионата России первой лиги (зона «Северо-Запад») по волейболу среди женских команд пройдут в псковском спортивном зале «Барс» с 17 по 19 марта. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте»

Так, 17 марта в 13:20 волейбольная команда «Псков» выступит против команды из Республики Коми, а в 21:40 встретится со спортсменками из Мурманска. 18 марта в 12:00 псковички сразятся с волейболистками из Выборга (Ленинградская область).

19 марта финальные игры за призовые места начнутся в 8:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2023

Финал чемпионата России по волейболу среди женщин пройдет в Пскове
11 марта 2023

Этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам прошёл в Стругах Красных
11 марта 2023

Псковские парашютисты в составе команды ЦСКА выиграли на соревнованиях в Абу-Даби
11 марта 2023

Соревнования на кубок Псковской области по кикбоксингу прошли в Новоржеве
10 марта 2023

Военно-спортивный фестиваль единоборств проходит в Великих Луках
10 марта 2023

Масштабные авторалли пройдут в Псковской области
10 марта 2023

Псковичей в выходные приглашают кататься на коньках
10 марта 2023

Чемпионат по баскетболу стартует в Великих Луках 15 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...