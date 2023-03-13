Финал чемпионата России по волейболу среди женщин пройдет в Пскове

16:57, 13 марта 2023, ПАИ

Финальные игры чемпионата России первой лиги (зона «Северо-Запад») по волейболу среди женских команд пройдут в псковском спортивном зале «Барс» с 17 по 19 марта. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Так, 17 марта в 13:20 волейбольная команда «Псков» выступит против команды из Республики Коми, а в 21:40 встретится со спортсменками из Мурманска. 18 марта в 12:00 псковички сразятся с волейболистками из Выборга (Ленинградская область).

19 марта финальные игры за призовые места начнутся в 8:30.