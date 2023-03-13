Туристы из Шри-Ланки оштрафованы за незаконный визит в Печоры

17:00, 13 марта 2023, ПАИ

Туристов из Шри-Ланки обязали заплатить штраф за незаконный визит в Печоры, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Печорский районный суд рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении граждан Республики Шри-Ланка по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ.

11 марта пограничный наряд задержал находившихся в деревне Забелино Печорского района трёх мужчин и женщину из Республики Шри-Ланка. Документов, которые дают право находиться в пограничной зоне (индивидуального пропуска), у задержанных не было.

Правонарушители пояснили, что прибыли в Печоры как туристы и о необходимости оформлять индивидуальные пропуска не знали.

Суд признал иностранных граждан виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Постановления в законную силу пока не вступили.