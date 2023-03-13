Выставки и концерты ждут псковичей – участников проекта «Культура для школьников»

17:44, 13 марта 2023, ПАИ

В Псковской области пройдут мартовские мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, дом 2) 13 марта представлена литературно-художественная программа БиблиоТеатра «Отречение» с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Это очередная встреча в рамках цикла «В контексте истории».

Очередная просветительская программа в рамках исторического клуба «Я помню! Я горжусь!» пройдет 14 марта в 14:00. Ее проведет ведущий методист регионального центра чтения Валерия Белоглазова. Речь пойдет о битве за Москву в 1941 году. Школьники узнают важные факты о первом решающем сражении Великой Отечественной войны.

День открытых дверей пройдет 15 марта в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Школьники и их родители познакомятся со специальностями, по которым ведется обучение, получат индивидуальные консультации от преподавателей. Встреча с будущими абитуриентами пройдет с 15:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Набат, дом 5.

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, дом 20) 15 марта в 14:00 приглашает на встречу с актером академического театра драмы имени Пушкина Сергеем Попковым, посвященную Всемирному дню поэзии.

В Псковском областном центре народного творчества 18 марта в 14:00 состоится мастер-класс «Искусство мобильной фотографии». Фотограф Федор Егоров расскажет об основах мобильной фотографии, классических приемах в съемке, дополнительных аксессуарах, позволяющих упростить съемку на телефон в различных условиях, а также поможет с обработкой фото, объяснит, как лучше загружать контент в соцсети.

Псковский областной центр народного творчества 18 марта в 18:00 приглашает на мастер-класс «Есенинское одеяло». Все желающие смогут освоить технику изготовления под руководством мастера и дизайнера Валентины Гринкевич. Предварительная запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 62-23-34.

Сразу две творческие встречи с детской писательницей Марией Якуниной пройдут 23 марта в Пскове. В 11:30 она раскроет секреты творческой кухни юным читателям библиотеки микрорайона Овсище (улица Алехина, 20), а в 13:00 поговорит о счастье и своей книге «Восьмерка. Дорогая Рита» в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

В концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского Великих Лук 23 марта в 11:00 состоится праздник «80 лет Неделе детской книги: история с продолжением». Программу для читателей начальных классов общеобразовательных школ города подготовила Городская детская библиотека имени А. Гайдара. Выступят детские писатели Великих Лук, творческие коллективы, развлекательный центр «Лимпопо». Состоится церемония награждения участников городского конкурса детских рисунков «С днем рождения, книга!».

Специалисты отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Яковлевича Курбатова 27 марта в 14:00 ждут старшеклассников на просветительскую программу «Псковские изобретатели». Это одно из мероприятий цикла по популяризации научно-технической документации для студентов и школьников, которые интересуются наукой и хотят связать с ней свою профессию.

Любителям истории и нумизматики будет интересна лекция «Монеты российских царей из клада 2016 года у дома Черехинского, Музейный переулок». Ее прочитает старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова. Время и место встречи — 28 марта в 16:00, историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а).

В течение марта все желающие могут посетить выставку «Котомарт» в Псковском центре народного творчества. Главными героями выставки стали домашние любимцы — коты. Над экспонатами для выставки несколько месяцев работали талантливые мастера творческой мастерской «Псковский кукольный дом». Текстильные животные выполнены по задумке мастера-кукольника Марины Бугаевой, всего в проекте приняли участие восемь человек.