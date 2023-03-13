На кадастровой карте Псковской области появятся земли для туризма

17:41, 13 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального Управления Росреестра Олесей Ребеко. Она представила губернатору проект «Земля для туризма», в рамках которого на публичной кадастровой карте региона будут размещаться земельные участки, подходящие для ведения туристской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники рабочей встречи обсудили также работу сервиса «Земля для стройки», который создан для вовлечения в оборот участков для жилищного строительства. Олеся Ребеко доложила, что на сегодняшний день выявлено уже более 12 млн квадратных метров, сведения о таких участках размещены на публичной кадастровой карте. Вовлечено в оборот около 500 тысяч квадратных метров земельных участков, где уже завершено строительство объектов.

Особое внимание Олеся Ребеко обратила на работу по реализации Федерального закона № 518, который направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. На данный момент в ЕГРН внесены сведения более чем о 19,5 тысячи объектов. Сумма исчисленного к уплате земельного налога составила около 3 млн рублей. Таким образом, подчеркнула руководитель ведомства, план выполнен более чем на 100%. В числе лидеров — Псков, Палкинский и Себежский районы.

«Но далеко не все справились с поставленными задачами. Хотелось бы большей вовлеченности муниципалитетов. Основная проблема — непонимание руководством ситуации, что это возможности дополнительного финансирования для района. Объективных причин для невыполнения плана я не вижу», — заметила Олеся Ребеко.

Учитывая значимость данной работы, Михаил Ведерников поручил этот вопрос отдельно рассмотреть на совещании с главами муниципальных образований, что позволит районам обменяться опытом и улучшить показатели.

Речь зашла и о проведении комплексных кадастровых работ, на которые в прошлом году было направлено более 1 млн рублей из муниципальных и регионального бюджетов. Это позволило провести масштабные работы в Псковском и Невельском районах. Образовано два земельных участка, уточнено местоположение границ 940 земельных участков и почти 1 тысячи объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки. Комплексные кадастровые работы будут продолжены и в этом году.

Кроме того, участники встречи обсудили работу по уточнению границ населенных пунктов, территориальных зон, между муниципальными образованиями и соседними субъектами РФ.

Напомним, 2023 год — юбилейный для Росреестра. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отметит свое 15-летие. Кроме того, 25 лет исполнилось системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце этого года 25 лет исполнится и региональному ведомству. За четверть века развития системы государственной регистрации недвижимости в Псковской области зарегистрировано более 3 млн прав, сделок, ограничений (обременений) прав, учтено свыше 1 млн объектов недвижимости. Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил руководителя и сотрудников псковского Росреестра за профессиональную работу.