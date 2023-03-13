Псковский бренд одежды презентовали на выставке в Москве

17:58, 13 марта 2023, ПАИ

Псковский бренд одежды Alpecora презентовали на выставке фешен-индустрии в Москве. Об этом рассказала генеральный директор и владелица брендов Alpecora и Wool House Вера Григорьева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По ее словам, на выставке представлены бренды одежды из Европы и России, здесь компании ищут новых клиентов и показывают свои новые коллекции.

Также гостья студии подчеркнула, что сегодня её фирма не нуждается в новых клиентах, так как заказов на данный момент вполне достаточно. «Если брать новых клиентов, заключать новые контракты, то мы чисто физически не сможем успеть их выполнить», - пояснила Вера Григорьева.