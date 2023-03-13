На границе в Псковской области задержали подозреваемую в убийстве иностранку

17:47, 13 марта 2023, ПАИ

Иностранную гражданку, которая находится в межгосударственном розыске, задержали пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе прохождения пограничного контроля при выезде из РФ установлена женщина 1986 года рождения, которая разыскивается правоохранительными органами Республики Молдова за умышленное убийство. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено частью 2 статьи 145 УК Республики Молдова, оно квалифицируется как особо тяжкое.

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий иностранка передана сотрудникам печорской полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.