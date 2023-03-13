Партия вакцины «Спутник V» поступила в Псковскую область

17:50, 13 марта 2023, ПАИ

​

В Псковскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса — 4 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом в своём телеграм-канале сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Вакцина уже направлена в Псков и Великие Луки, а в течение недели поступит в поликлинические отделения районных и межрайонных больниц.

«Вакцина — безопасный и надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку», - отметила председатель комитета.

В Псковской области вакцинация и ревакцинация проводится в поликлиниках по месту прикрепления, а также в ТЦ «Империал» в Пскове и ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.