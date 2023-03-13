Тела двух человек обнаружены на месте пожара в Острове

18:53, 13 марта 2023, ПАИ

В 10:04 в Острове на улице Больничной произошло возгорание в жилом доме размером 7 х 9 метров, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Площадь горения составила 63 м2.

На месте происшествия были обнаружены тела 41-летний женщины и 45-летнего мужчины. По предварительной информации, с супружеской парой проживала дочь – пятиклассница, которая накануне ушла с ночёвкой к родственникам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.