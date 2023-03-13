25 килограммов мёда доставят в зону СВО из Великих Лук

19:16, 13 марта 2023, ПАИ

Двадцать пять килограммов мёда будет доставлено в зону СВО в ближайшее время от великолучан. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

В Великих Луках продолжают собирать помощь для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. В этой важной работе участвуют многие жители города: волонтёрские организации, предприятия, депутатский корпус, ветераны, предприниматели, фермеры.

Так, на днях к волонтёрам обратился владелец пасеки в Куньинском районе Валерий Дарюхин, который передал добровольцам мёд, собранный собственными руками.