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Общество

День православной книги отмечается в России

14 марта в России празднуется День православной книги, пишет calend.ru.

Инициатором создания праздника выступила Белгородская и Старооскольская епархия, в которой отмечали праздник еще до официального утверждения Дня, ведь роль православной книги в деле воспитания духовно-нравственных основ очень важна.

В апреле 2009 года епархия выступила с инициативой приурочить День православной книги к празднованию Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля.

Но в качестве даты праздника было выбрано 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. По старому стилю – это 1 марта, по новому – 10 марта.

При этом несовпадение дат православного календаря и светского связано с тем, что по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда произошло событие.
 

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