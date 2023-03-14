О погоде летом судили на Руси по сегодняшнему дню

07:02, 14 марта 2023, ПАИ

Православная церковь 14 марта поминает блаженную мученическую кончину святой Евдокии Илиопольской, пишет calend.ru.

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».

Крестьяне уже всерьез задумывались о будущем урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние. Они могли быть разными: «с Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по Петров день».

У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой.

Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья — связано с тем, что в её праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой — потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.

Для этого дня существовало множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

