Островича арестовали за вождение в нетрезвом виде

20:31, 13 марта 2023, ПАИ

Мировым судьёй судебного участка № 21 города Острова и Островского района Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, в отношении 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Установлено, что в ночь на 27 февраля 2023 года у дома на улице К. Либкнехта города Острова водитель управлял автомобилем марки «Вортекс», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление транспортными средствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление в законную силу не вступило.