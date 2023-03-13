Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-класс по игре на гуслях прошёл в Пскове

Фото: телеграм-канал «БКЗ Псков»

Солистка государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева стала сегодня наставником в рамках очередного мероприятия «Путь, выбранный однажды», сообщает Telegram-канал «БКЗ Псков».

Постановка рук, положение ног, логичность каждого движения при игре на гуслях — всё это было подробно разобрано на мастер-классе, в котором участвовали ребята из музыкальных школ и студенты Псковского областного колледжа искусств.

«Главное — заглянуть в ладошку, — говорит Ольга Алексеева, — у каждого гусляра там секрет».

Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2023

Репетиции спектакля «Шаляпин и Я» проходят в Пскове
13 марта 2023

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
13 марта 2023

Мастер-класс по игре на гуслях прошёл в Пскове
13 марта 2023

В Уфе упал купол минарета из-за сильного ветра
13 марта 2023

В Пскове началась работа по очищению ливневых колодцев
13 марта 2023

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
13 марта 2023

25 килограммов мёда доставят в зону СВО из Великих Лук
13 марта 2023

Тела двух человек обнаружены на месте пожара в Острове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...