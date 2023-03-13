Мастер-класс по игре на гуслях прошёл в Пскове

21:03, 13 марта 2023, ПАИ

Солистка государственного оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева стала сегодня наставником в рамках очередного мероприятия «Путь, выбранный однажды», сообщает Telegram-канал «БКЗ Псков».

Постановка рук, положение ног, логичность каждого движения при игре на гуслях — всё это было подробно разобрано на мастер-классе, в котором участвовали ребята из музыкальных школ и студенты Псковского областного колледжа искусств.

«Главное — заглянуть в ладошку, — говорит Ольга Алексеева, — у каждого гусляра там секрет».

Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Псковской области.