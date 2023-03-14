Тренажёрный зал для паралимпийских участников открыли в Пскове

00:01, 14 марта 2023, ПАИ

Команде ГБУЗ ДОКБ отделения спортивной медицины удалось создать качественный новый тренажёрный зал для восстановления и тренировок спортсменов, занимающихся адаптивными видами спорта, участников паралимпийской сборной, которые проживают на территории Псковской области. Об этом на своей личной странице сообщил врач-травматолог Евгений Васильев.

Необходимое оборудование и тренажёры были приобретены благодаря совместному проекту с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов и непосредственному участию Марины Борисенковой

Спортсмены Александра Васильева и Ангелина Львова уже смогли оценить и продемонстрировать возможности оборудования. Новые тренажёры и работа инструкторов-методистов по ЛФК Евгения Тесля и Татьяны Евдоковой позволят спортсменам не только улучшить своё здоровье, но и повысить выносливость, усилить скоростные характеристики для достижения поставленных целей.

Отметим, что врач-травматолог, заведующий Псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев завтра в новой программе «Секреты тела» расскажет, как нарушение походки влияет на здоровье.