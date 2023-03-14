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Александр Иванов: Псковская земля богата чемпионами

Фото Александра Иванова

Организаторы II Международного чемпионата по парашютному спорту Abu Dhabi Skydive в Объединённых Арабских Эмиратах пригласили поучаствовать в соревнованиях псковских спортсменов, сообщил мастер спорта международного класса Александр Иванов в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Соревнования проходят в три этапа. Первый — это точность приземления: команда парашютистов прыгает с высоты 1000 метров на датчик диаметром 16 см. В центре находится нулевая отметка диаметром 2 см, и у кого меньше отклонение от нулевой отметки, тот и победил.

Второе упражнение — одиночная акробатика: спортсмен прыгает с высоты 2 км и крутит комплекс из шести фигур.

Третий этап — групповая парашютная акробатика: команда из четырёх спортсменов, прыгающая с высоты 3 км, за определённое время должна выполнить наибольшее количество фигур, которые фиксируются воздушным оператором (это фотограф-профессионал, который производит съемку во время полёта).

Во время выполнения первого этапа произошло уникальное событие: нашим спортсменам была дана возможность перевыполнить первое упражнение, потому что они попали в момент порыва ветра.

Через 20 прыжков Александр Иванов отметит свой личный рекорд – 10 000 прыжков.

Спортсмен отметил, что Псковская земля богата чемпионами по многим видам спорта, в том числе и парашютному.

Напомним, что псковские парашютисты в составе команды ЦСКА выиграли на соревнованиях в Абу-Даби.

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