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Общество

Бутылку с посланием обнаружили в ходе реставрации звонницы в Печорах

Специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» исследуют артефакт, обнаруженный во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Так, в ходе работ в Печорах эксперты обнаружили бутылку с завинчивающейся пробкой с посланием потомкам.

Документ написан на церковнославянском языке. В нем содержится информация о том, что в год 40-летия победы в Великой Отечественной войне проводилась реставрация купола колокольни.

Бумага и надпись сохранились в идеальном состоянии, отметили специалисты.

Напомним, сейчас в обители идёт реставрация Большой звонницы. Демонтажные работы в звоннице, которую построили предположительно при игумене Корнилии в 1523 году, сразу же принесли новую информацию. Неизвестные объёмы обнаружились ниже уровня снятых досок старого пола. В помещении часозвона, где расположен механизм часов, нашли детали, которые сняли в незапамятные времена, когда ремонтировали устройство звона. 

Хранители истории монастыря надеются, что реставрация добавит сведений о памятнике, который перестраивался на протяжении нескольких столетий.
 

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