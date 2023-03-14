Бутылку с посланием обнаружили в ходе реставрации звонницы в Печорах

08:17, 14 марта 2023, ПАИ

Специалисты АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» исследуют артефакт, обнаруженный во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Так, в ходе работ в Печорах эксперты обнаружили бутылку с завинчивающейся пробкой с посланием потомкам.

Документ написан на церковнославянском языке. В нем содержится информация о том, что в год 40-летия победы в Великой Отечественной войне проводилась реставрация купола колокольни.

Бумага и надпись сохранились в идеальном состоянии, отметили специалисты.

Напомним, сейчас в обители идёт реставрация Большой звонницы. Демонтажные работы в звоннице, которую построили предположительно при игумене Корнилии в 1523 году, сразу же принесли новую информацию. Неизвестные объёмы обнаружились ниже уровня снятых досок старого пола. В помещении часозвона, где расположен механизм часов, нашли детали, которые сняли в незапамятные времена, когда ремонтировали устройство звона.

Хранители истории монастыря надеются, что реставрация добавит сведений о памятнике, который перестраивался на протяжении нескольких столетий.

