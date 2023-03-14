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Общество

Псковичи совершили восхождение на зимний Казбек

Фото здесь и далее: Сергей Карпушкин

Группа туристов из Пскова в составе трех человек совершила восхождение на зимний Казбек с юга. Об этом один из путешественников Сергей Карпушкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Путешествие длилось с 25 февраля по 5 марта 2023 года. Началось оно во Владикавказе, где после покупки недостающих продуктов и газовых баллонов туристы пересекли пограничный пункт пропуска Верхний Ларс и переместились в Грузию. 

informpskov.ru/news/397098.html

«Добрались до церкви Святой Троицы в ущелье Хеви, на высоте 2170 м, над посёлком Степанцминда, рядом с деревней Гергети. Погода стояла солнечная и безветренная. Скомпоновали рюкзаки и без задержек стартовали по плохо читаемой под снегом тропе, вверх к приюту AltiHut 3014.

Из-за слишком короткого светового дня и общего утомления участников похода предварительно намеченной цели достичь не удалось. Заночевали на более-менее подходящей для установки палатки площадке. Выход на маршрут в 15:30. Остановка на ночлег в 18:10», — рассказал участник похода.

Из-за снежного покрова на треке путешественники отклонились от летней тропы и преждевременно набрали высоту при движении вдоль склона.

Кроме того, препятствовали восхождению и погодные условия: ночёвка в палатке на открытом леднике была для путешественников слишком суровой, поэтому они отправились на одну из ночёвок на метеостанцию. 

«Нам за очень короткое время удалось побывать сразу в нескольких регионах Грузии. Мы проехали страну от заснеженных горных хребтов до зоны субтропического теплого и влажного черноморского побережья, побывали в небольших селениях и в крупных городах. И конечно, самое главное в этой чудесной стране — это самые гостеприимные, душевные, доброжелательные, отзывчивые люди, с которыми удалось познакомиться. В Грузии я побывал уже второй раз, но с удовольствием вернусь еще», — отметил Сергей Карпушкин. 



Путешественникам также удалось прокатиться на пароме по вечернему Босфору и совершить пешеходную прогулку в европейской части Стамбула от площади Султанахмет, где расположены основные достопримечательности города. 

«Стамбул нас впечатлил исторической глубиной, кипучим колоритом, сплетением многих цивилизаций в древнем городе. В это место хочется обязательно вернуться и познакомиться со всем поподробнее», — добавил пскович.

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