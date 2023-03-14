До +7 градусов прогнозируют синоптики в Пскове 14 марта
Облачная погода ожидается в Псковской области 14 марта, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Днем пройдет небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, ночью - от +0 до +4.
В Пскове небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем - от +5 до +7, ночью - от +1 до +3 градусов.
В Великих Луках тоже небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем - от +5 до +7 градусов, ночью - от +2 до +4.
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