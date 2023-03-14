Россиян защитят от ненужных платных сервисов онлайн-подписок

09:42, 14 марта 2023, ПАИ

Законопроект, обязывающий онлайн-сервисы заранее предупреждать пользователей о списании денег за подписку на них, внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«Будет закреплено, что сервисы должны за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. В этом уведомлении мы предлагаем размещать ссылку на правила пользования подпиской, где четко должен быть прописан порядок отмены», — отмечается в сообщении.

По словам автора инициативы Антона Немкина, многие люди оформляют тестовый доступ к услугам в интернете, а потом теряют средства, когда бесплатный период заканчивается и деньги списываются без предупреждения.