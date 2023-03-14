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Общество

Более 20% псковичей одобряют запрет на усыновление детей иностранцами

Каждый второй пскович выступает против передачи сирот в семьи иностранцев, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса на эту тему.

Законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств, в настоящее время внесен в Госдуму. Уточняется, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то запрет может быть снят. Одобряют эту инициативу 29% псковичей. Еще 21% считает, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран: «Они должны жить в своей стране». Противникам иностранного усыновления возражают 26% опрошенных: «Неважно, откуда родом приемные родители, главное — их человеческие качества».

Противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту (35%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны: если среди опрошенных до 34 лет против выступают 43%, то среди псковичей старше 45 — только 23%. Бездетные респонденты выступают против запрета на иностранное усыновление чаще, чем те, кто имеет детей (33% против 19%).

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