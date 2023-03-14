Первую литургию совершат в строящемся храме в Дно

09:57, 14 марта 2023, ПАИ

Первая божественная литургия будет совершена в строящемся храме Святых Царственных Страстотерпцев в городе Дно 14 марта, сообщает газета «Дновец».

Ночная литургия, на которой можно будет исповедаться и причаститься, начнется в 23:00.

15 марта в 9:00 состоится молебен с чтением канона перед образом Божией Матери «Державная».

Напомним, что закладка храма в честь Царственных страстотерпцев на станции в Дно состоялась в марте 2017 года. Согласно официальной историографии, именно здесь в марте 1917 года последний российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила.