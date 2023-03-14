Великолучанин победил на первенстве по смешанному единоборству в Иваново

09:49, 14 марта 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Евгений Котов стал победителем первенства по смешанному боевому единоборству. Он признан лучшим среди юниоров в весовой категории до 93 кг, сообщается в группе студентов и выпускников учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Первенство Центрального федерального округа среди юношей (12-13, 14-15 лет) и юниоров (18-20 лет) по смешанному боевому единоборству (ММА) прошло в городе Иваново с 11 по 13 марта.

За звание победителя самого масштабного юношеского турнира по смешанным боевым единоборствам боролись более 300 лучших спортсменов со всей России.

«На высшую ступень пьедестала почета ЦФО поднялся Евгений Котов. Спортсмен стал победителем первенства среди юниоров 18-20 лет в весе до 93 кг. Поздравляем!» — написали в группе.