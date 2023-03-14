Уборка снега на дорогах Пскова не прошла прокурорскую проверку

09:52, 14 марта 2023, ПАИ

Прокуратура Пскова провела проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры установили, что в ноябре 2022 года администрация не имела действующего контракта на прием и складирование снега, вывозимого с территории города. В связи с этим прокурор объявил начальнику управления городского хозяйства предостережение о недопустимости нарушения закона.

Благодаря принятым мерам орган местного самоуправления заключил контракт с подрядной организацией на вывоз и складирование снега.

Помимо этого, в ходе систематических проверок, которые провела прокуратура совместно с органами ГИБДД, были обнаружены снежные валы на остановках и пешеходных переходах.

С учетом выявленных нарушений закона прокурор возбудил четыре дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения) в отношении управления городского хозяйства и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за каждое правонарушение, всего – на 300 тысяч рублей. Одно дело в настоящее время находится на рассмотрении.

Также по акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.