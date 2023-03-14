Должники отдали миллион рублей после ареста их автомобилей во дворах Пскова

10:03, 14 марта 2023, ПАИ

Судебные приставы в Пскове провели массовый рейд по выявлению автомобилей должников. На улицах и во дворах города обнаружено более 40 таких транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За один вечер судебные приставы смогли выявить и наложить арест на 31 транспортное средство. Автомобили не изымались. Уведомления об аресте должники получили по почте и через портал госуслуг. В другой вечер обнаружено еще 11 автомобилей, их изъяли с помощью эвакуатора.

В результате семеро должников вернули машины после оплаты своих долгов. Эта мера позволила взыскать более одного миллиона рублей. В основном оплачены задолженности по ущербам от преступлений, кредитам и налогам.