Житель Палкинского района отправился в колонию за кражу ноутбука

11:05, 14 марта 2023, ПАИ

Житель Палкинского района лишился свободы за кражу ноутбука и аксессуаров к нему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Подсудимый воспользовался тем, что входная дверь дома в деревне Вышгородок была не заперта. Он проник в жилое помещение и похитил ноутбук с охлаждающей подставкой под него и компьютерную мышь. Злоумышленник скрылся с места преступления и распорядился украденным по своему усмотрению. Причиненный ущерб составил более 68 тысяч рублей.

Районная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1973 года рождения. Приговором Пыталовского суда он признан виновным в совершении кражи чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Приняв во внимание, что мужчина ранее был неоднократно судим за хищения, суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.