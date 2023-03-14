Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На заводе «Титан-Полимер» обновили интерьер

Фото: группа завода «Титан-Полимер» в соцсети «Вконтакте»

Сборка мебели и монтаж деталей интерьера завершены в административно-бытовом корпусе завода «Титан-Полимер», сообщается в официальной группе завода.

Псковская компания ООО «Главмебель» полностью обустроила комплекс помещений. В техническое задание входило изготовление мебели, устройство освещения и подвесного потолка, электромонтажные и другие виды работ, установка стеновых панелей, систем хранения, а также кашпо для искусственной зелени.

Подрядная организация полностью занималась обстановкой помещений входной группы, конференц-зала, переговорной комнаты, мини-кухни, кабинетов для административно-управленческого персонала. Самое крупное из помещений - офис открытого типа на 66 рабочих мест.

Реклама

Сайт: https://titan-polymer.ru/ 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Весна идёт, весне дорогу!

14 марта 2023

Островские танцоры привезли награды с всероссийского конкурса

14 марта 2023

Вопрос ремонта Гусаковского переулка в Опочке рассмотрел Игорь Дитрих
14 марта 2023

Определен подрядчик для нанесения дорожной разметки в Пскове
14 марта 2023

Побывавший в Пскове американский спортсмен решил сдать паспорт США
14 марта 2023

В Пскове изменится расписание движения трёх городских автобусов
14 марта 2023

Около 100 километров болот исследовали в Полистовье
14 марта 2023

В Псковской области подорожали помидоры, виноград и яйца

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...