На заводе «Титан-Полимер» обновили интерьер

10:13, 14 марта 2023, ПАИ

Сборка мебели и монтаж деталей интерьера завершены в административно-бытовом корпусе завода «Титан-Полимер», сообщается в официальной группе завода.

Псковская компания ООО «Главмебель» полностью обустроила комплекс помещений. В техническое задание входило изготовление мебели, устройство освещения и подвесного потолка, электромонтажные и другие виды работ, установка стеновых панелей, систем хранения, а также кашпо для искусственной зелени.

Подрядная организация полностью занималась обстановкой помещений входной группы, конференц-зала, переговорной комнаты, мини-кухни, кабинетов для административно-управленческого персонала. Самое крупное из помещений - офис открытого типа на 66 рабочих мест.

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