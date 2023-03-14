Как ухаживать за лицом во время смены сезонов, рассказала эксперт

10:29, 14 марта 2023, ПАИ

Уходу за лицом стоит уделять особое внимание во время смены сезонов, в частности, обновлять средства с SPF-защитой каждые 2-3 часа при длительном нахождении на солнце, рассказала главврач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.

Она отметила, что, хоть синоптики и ожидают наступления климатической весны в Центральной России с устойчивой плюсовой температурой не раньше чем к концу первой декады апреля, менять уход за кожей лучше уже сейчас. При этом обратить внимание следует на три основных нюанса: сделать акцент на текстурах и витаминном составе уходовых средств, усилить тонизацию и очищение, обязательно включить в ежедневные ритуалы защиту от UV-излучения.

«Самое главное, о чем нельзя забывать при весеннем уходе, – это, конечно же, увлажняющий крем с SPF в составе... Несмотря на то что наступление климатической весны ожидается в этом году немного позднее, в апреле, пользоваться солнцезащитным средством нужно уже сейчас... Отмечу, что просто нанести санскрин утром недостаточно. Если вы находитесь на солнце долго, средство с SPF необходимо обновлять каждые 2-3 часа», – приводит слова Бедаевой РИА Новости.

По ее словам, солнце в марте гораздо сильнее способствует выработке меланина, чем в зимние месяцы. «Это не только риск различных заболеваний, триггером для которых становится UV-излучение, но и риск пигментации для людей, чья кожа склонна к ней: без защиты уже ранней весной можно получить нежелательные пигментные пятна, от которых сложно избавиться в дальнейшем», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, в борьбе с воспалительными процессами помогут сыворотки с ресвератролом, они также помогут с защитой кожи от изменений окружающей среды. Эксперт советует один-два раза в неделю использовать умывание с AHA-кислотами – это предупредит высыпания, связанные с активацией сальных желез.

«Также один-два раза в неделю можно добавить в уход пилинги по типу кожи... Важно, что пилинги подразумевают под собой деликатное очищение, поэтому активные скрабы лучше исключить. Если пересушивать кожу и чрезмерно увлекаться пилингами и скрабами без назначения специалиста, можно получить нарушение PH-баланса и нарушение липидной мантии. В начале весны погода еще нестабильна, температура часто меняется, поэтому на раздражения внешней среды кожа может отреагировать покраснениями, сухостью и шелушением», – заключила Татьяна Бедаева.