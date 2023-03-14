В Пскове открылась выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Медникова

10:34, 14 марта 2023, ПАИ

14 марта исполняется 90 лет со дня рождения псковского краеведа Михаила Медникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, в честь этой даты в Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения ученого. На выставке представлены документы и фотографии Михаила Медникова, книги из переданной им музею коллекции, рукописи, публикации, награды, а также личные вещи.

Михаил Медников родился в 1933 году в Пскове. Детство его пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Отец ушел на фронт, а Миша с матерью и сестрой был вывезен фашистами из оккупированного Пскова в литовский город Алитус, а затем в Польшу в трудовой лагерь. После освобождения из неволи семья вернулась в Псков, который нужно было восстанавливать после военного лихолетья. Отец пришел с фронта, мирная жизнь налаживалась.

Михаил учился в 47-й железнодорожной школе, которую окончил с серебряной медалью. Мечтал стать морским офицером и даже поступил в Высшее военно-морское училище им. Ф. Дзержинского, но получить специальность, о которой мечтал, не вышло: в годы войны находился на оккупированной территории. И все-таки на флот он попал, прослужил матросом на пограничном катере во время прохождения срочной службы в течение четырех лет.

А потом – учеба в Ленинграде, в Политехническом институте им. Калинина, и работа в закрытом НИИ. Псков посещал часто, здесь остались любимые люди, да и родной город не отпускал. Михаил Медников начинает собирать книги, открытки, фотографии, посвященные Пскову. Это позволяет узнать историю города глубже, просто окунуться в нее, ощутить себя псковичом давно ушедших веков, отметили в музее.

В июле 1997 года Медников организовал и провел культурную акцию под условным названием «Я вернулся в свой город». В дар любимому Пскову были переданы 100 уникальных изданий по истории города XVIII-XX веков. А еще одна переданная им в дар библиотека состояла из изданий периода Великой Отечественной войны, в том числе из книг, изданных в блокадном Ленинграде.

Пришло время, когда Михаил Медников вернулся в Псков навсегда. Теперь он целиком отдается любимому краеведению и щедро делится своими знаниями с псковичами. Благодаря его усилиям и поддержке общественности библиотеке № 2 присваивают имя псковского краеведа XIX века И. И. Василёва. В периодической печати Пскова регулярно появляются статьи Медникова. Телепередача «Псковские тайны», радиопередачи «Прогулки по Пскову» часто выходили с его участием и становились от этого особенно интересными. Осенью 1999 года в нашем городе был создан Клуб краеведов, и его первым председателем стал Медников.

Вместе с не менее известным и заслуженным псковским краеведом Натаном Левиным были подготовлены документы на присвоение Пскову звания «Город воинской славы». Михаил Медников написал очерк «Псков – страж земли русской» для сборника статей и документов. Этот сборник завершил историю присвоения Пскову звания «Город воинской славы».