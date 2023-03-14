Пскович похитил бритвенные станки на 9000 рублей
Росгвардия задержала 26-летнего псковича, который похитил шесть упаковок с бритвенными станками из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
13 марта находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича. Он похитил товар на сумму более 9000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.
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