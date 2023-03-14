Около 100 километров болот исследовали в Полистовье

11:20, 14 марта 2023, ПАИ

Экспедиция по исследованию болотных участков прошла в Полистовском заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Это часть большой научной работы, результатом которой станет создание детальной карты охраняемой территории с информацией о ландшафтах, растительности, глубине залегания торфа. Кроме того, эти исследования позволят оценить глобальные запасы углерода в торфе на территории заповедника, а значит, и то, как ненарушенные верховые болота юга Псковской области способствуют предотвращению изменений климата планеты.

Исследование эталонных участков Полистовской болотной системы запланировано на несколько лет, это связано с большим объемом данных, которые нужно обработать, а также с тем, что разные исследования удобно проводить в разные сезоны. Так, в начале марта 2023 года научные сотрудники Полистовского заповедника проводили георадарное профилирование и заверочное бурение торфяной залежи. С помощью этих исследований можно узнать, какова глубина залегания торфа на разных участках болот, о типах грунта минерального дна, а также оценить обводненность торфа и частично состав торфяной залежи.

Для того чтобы провести профилирование торфяной залежи, необходимо протащить антенну георадара по поверхности болота. При этом скорость протаскивания может быть достаточно высокой, до 30-35 км/ч. Поэтому для таких исследований оптимален зимний период, ведь по болоту можно быстро передвигаться на снегоходе и не тревожить нежный сфагновый покров. Информация о торфяной залежи определяется по скорости волны, которую посылает антенна в сторону минерального дна болота. Для того чтобы интерпретировать эти данные как можно точнее, периодически необходимо проводить бурение, что позволяет сопоставить скорость прохождения волны и реальную мощность торфа.

Несмотря на эти непростые условия, исследователям удалось достичь целей экспедиции. В течение четырех дней они составили около 100 километров профилей. Это чуть меньше половины всех работ по георадарному профилированию заповедника. С помощью бурения удалось определить, что максимальная толщина торфа в северной части заповедника более семи метров, а средняя – около четырех метров.