Четыре единицы оружия изъяли у псковичей за неделю

11:49, 14 марта 2023, ПАИ

34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов провели сотрудники псковского управления Росгвардии с 6 по 12 марта. За неделю они выявили девять административных правонарушений, изъяли четыре единицы оружия и 19 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.