Осуждённый снялся в сериале по дороге в исправительный центр Великих Лук

11:35, 14 марта 2023, ПАИ

Великолукский суд заменил жителю Калужской области наказание в виде принудительных работ на лишение свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

16 июня 2022 года мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначили наказание в виде принудительных работ.

А 31 августа УФСИН России по Калужской области выдал ему предписание о необходимости прибыть в исправительный центр № 1 в Великих Луках для отбывания наказания.

Вместо этого житель Калужской области устроился на роль актера в съемочную группу одного из сериалов, которые снимали на тот момент в регионе. В результате мужчина не прибыл в центр вовремя, нарушив тем самым предписание.