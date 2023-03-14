В Пскове изменится расписание движения трёх городских автобусов

11:39, 14 марта 2023, ПАИ

В Пскове изменится расписание движения автобусов маршрута № 4 «Рокоссовского – Кресты», № 11 «Вокзал – Архив» и № 14 «Улица Рокоссовского – Пчеловод». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Такое решение принято в связи с изменением дорожной обстановки и увеличением необходимого времени на выполнение рейсов. С 17 марта автобусы № 4 и № 11 начнут курсировать по своим маршрутам по новому расписанию.

Расписание движения автобуса маршрута № 14 изменится по выходным дням с 18 марта.