Определен подрядчик для нанесения дорожной разметки в Пскове

11:47, 14 марта 2023, ПАИ

Определён подрядчик, который будет наносить дорожную разметку в Пскове в 2023 году. Контракт будет заключен с зарегистрированной в Москве компанией «Рентстрой». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, опубликованной на сайте, подрядчику готовы заплатить 40 млн рублей.

Отметим, что определение подрядчика несколько раз было приостановлено в связи с жалобами от разных лиц, однако последнюю жалобу признали необоснованной, и 13 марта было вынесено решение об отмене приостановки определения поставщика.

Подрядчик должен провести работы по нанесению дорожной разметки на проезжей части автодорог общего пользования в Пскове. Работы по контракту должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года. Заказчиком выступает управление городского хозяйства.