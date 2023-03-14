Островские танцоры привезли награды с всероссийского конкурса

12:04, 14 марта 2023, ПАИ

Ансамбль эстрадного танца «Променад» под руководством Людмилы Новиковой одержал несколько побед на всероссийском конкурсе, который прошел в Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа. Об этом сообщается в группе островской гимназии в соцсети «ВКонтакте».

Всего в конкурсе приняли участие 1850 человек, которые представили эстрадные и современные танцы. В итоге коллектив гимназии получил три кубка за первое место и два за второе.

«Дети и руководитель вступили в Федерацию современных и эстрадных танцев, получили именные награды и «книжку танцора». Коллектив выходит на новый уровень. Пусть эта победа станет одной из многих, которые еще ждут коллектив впереди!» - говорится в сообщении.