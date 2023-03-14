Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Продолжается розыск пропавшего шесть лет назад великолучанина

Пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения продолжает разыскивать великолукская полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Владимир Уткин проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Продолжается розыск пропавшего шесть лет назад великолучанина
14 марта 2023

В Великих Луках мужчина украл телефон и продал его таксисту

14 марта 2023

Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Пскова карабин и патроны
14 марта 2023

Неосторожность при курении стала причиной смертельного пожара в Острове
13 марта 2023

В Уфе упал купол минарета из-за сильного ветра
13 марта 2023

Два автомобиля столкнулись в Псковском районе
13 марта 2023

Тела двух человек обнаружены на месте пожара в Острове

13 марта 2023

Великолучане смогли сохранить деньги после общения с мошенниками

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...