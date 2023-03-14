Вопрос ремонта Гусаковского переулка в Опочке рассмотрел Игорь Дитрих

11:57, 14 марта 2023, ПАИ

Уроженец Опочки Владимир Шмидт обратился к заместителю председателя Псковского областного Собрания Игорю Дитриху с просьбой привести в нормативное состояние переулок в районном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

14 марта депутат провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Опочка входит в границы избирательного округа вице-спикера.

Посетитель приёмной рассказал, что в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, а в Гусаковском переулке Опочки расположен родительский дом. По словам Владимира Шмидта, участок дороги, загибающийся вспять, с 70-х годов ни разу основательно не ремонтировали, лишь местные жители своими силами укрепляли проезжую часть камнями, бутом и кирпичом. Со временем грунтовка стала совсем непроезжей, в межсезонье перепад уровня в колее достигает 80 см – в истории были примеры, когда к жителям отказывались ехать спецслужбы, не доезжали мусоровозы.

«Единственное, чего я смог добиться в 2022 году, так это включения участка длиной 420 метров, о котором я радею, в генплан. После этого его начали убирать от снега», – рассказал Владимир Шмидт.

Владелец недвижимости не оставляет надежды привести дорогу в надлежащий вид – обращался в приёмную «Единой России», в прокуратуру и к местным властям, благодаря этим усилиям участок отсыпали шлаком. За свой счёт вырыл водоотводную канаву у ближайшего перекрёстка.

Игорь Дитрих внимательно выслушал посетителя и поинтересовался, сколько домов находится в переулке. «Сорок четыре, – уточнил Владимир Шмидт. – Хочется сделать что-то хорошее для Опочки. Я пенсионер, времени у меня достаточно, готов пройти «всю лесенку» – все необходимые инстанции».

«Всё записал, выясним», – ответил вице-спикер и пообещал связаться с заявителем после получения информации о возможностях муниципалитета и сроках выполнения работ в местных и региональных органах власти.