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Происшествия

100 тысяч долларов нашли псковские таможенники в куртке ребёнка

Почти 122 тысячи долларов попыталась вывезти через российско-эстонскую границу в Шумилкино Псковской области гражданка Украины. Женщина спрятала валюту в одежде ребенка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Женщина выезжала из России с двумя детьми и подала пассажирскую таможенную декларацию только на 30 тысяч долларов США. В ее ручной клади находились 21 900 долларов США и 600 евро. А за подкладкой куртки одного из детей сотрудники таможни обнаружили 100 тысяч долларов США. По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ. Все наличные денежные знаки в рамках уголовного дела изъяты.

«В этом году это самое крупное выявление незаконного перемещения наличных денежных средств с сокрытием от таможенного контроля. Для осмотра одежды, обуви, ручной клади, сумок различного объема мы используем разнообразные технические средства таможенного контроля. Их применение как раз и сработало в данном случае», – пояснила начальник таможенного поста МАПП «Шумилкино» Светлана Григорьева.

При единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента Российской Федерации с 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

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