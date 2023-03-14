Развитие регби в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 14 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию регби в Псковской области, началась в медиацентре ПАИ.

Какие изменения произошли в федерации за последние 2 года, к каким соревнованиям готовятся псковские регбисты, сколько псковичей увлекаются этом видом спорта, в чем преимущество регби перед другими видами спорта, как попасть в команду регбистов.

На эти и другие вопросы ответят президент региональной общественной организации «Спортивная федерация регби Псковской области» Мария Тихоненко, капитан мужской команды по регби Денис Назаров, капитан женской команды Анна Малахевич.